Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile ilgili yeni gelişme! BioNTech olanlara da TURKOVAC

'GÖNÜLLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Doç. Dr. Dinç, gönüllü sayısının 600'e ulaştığını belirterek, "Her geçen gün artıyor. Bu bizim için çok kıymetli. Gönüllülerimizin bu çalışmaya katkısı çok kıymetli; özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Ayrıca bu çalışma sadece Ankara'da veya sadece Ankara Şehir Hastanesi'nde yürüyen bir çalışma değil. Türkiye'de 28 ilde 41 merkezde yürüyen çok merkezli bir çalışma. Onların katkısı bu açıdan çok önemli. Biz ne kadar çalışırsak çalışalım; gönüllü olmadığı sürece, yeterli sayıyı sağlayamadığımız sürece, çalışmayı ilerletmemiz mümkün değil" diye konuştu.