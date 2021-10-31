Son dakika: Aleyna Çakır’ın ailesi otopsi raporundaki eksiği açıkladı! Kızımın bacakları ve diz kapakları...

BACAKLARI VE DİZ KAPAKLARI SIYRILMIŞTI

"Kızımın gözünün biri çökmüştü, her tarafı morarmıştı, darp izleri vardı, bacakları, diz kapakları sıyrılmıştı. Bunlar raporda çıkmadı"

MEHMET ESEN: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!

Baba Mehmet Esen ise "Bu davaların peşini bırakmayacağız. Esra'nın ailesinin her zaman yanındayız. Sırt sırta verip adaletin tecelli etmesini izleyeceğiz" dedi.