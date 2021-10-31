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SOLOTÜRK'ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Solotürk'ün kabini içerisinden çekilen görüntüler nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle önceki gün Konyaaltı Sahili ve falezler üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Konyaaltı Sahili başta olmak üzere falezler kısmındaki seyir alanlarını saatler öncesinden doldurmaya başlayan Antalyalılara turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Akrobasi timi, F-16 uçağıyla yaklaşık 20 dakika nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, Solotürk'ün kabin içi görüntülerini yayınlandı.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Gösteride kabin içerisinden çekilen görüntülerde, pilotların hareketleri kolaylıkla gerçekleştirdiği görülüyor.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

Pilotlar sürekli olarak sahilde bulunan vatandaşları da selamlıyor.

SOLOTÜRK’ün kabininden çekilen görüntüler nefes kesti

SOLOTÜRK'ün kabininden çekilen o görüntüler büyük heyecan yarattı.

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