Son dakika: AFAD’dan Antalya için ’sel’ uyarısı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.