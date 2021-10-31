Canını hiçe saydı! Araçların arasında böyle yürüdü
Bursa’da canını hiçe sayarak 4 şeritli otoyola atlayan bir kişi, hızla gelen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. İşte o anlar...
Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi, kornalara aldırış etmeden refüje kadar ilerledi.
Herkesin meraklı bakışları arasında şahsın refüje çıkmadan geri dönmesi ise korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi.
Karşıya geçmeden refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.
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