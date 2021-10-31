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Canını hiçe saydı! Araçların arasında böyle yürüdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Canını hiçe saydı! Araçların arasında böyle yürüdü

Bursa’da canını hiçe sayarak 4 şeritli otoyola atlayan bir kişi, hızla gelen araçların arasından karşıya geçmeye çalıştı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi aldırış etmeden orta refüje kadar ilerledi. İşte o anlar...

Olay, dün Bursa-İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana geldi. Bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı.

Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi, kornalara aldırış etmeden refüje kadar ilerledi.

Herkesin meraklı bakışları arasında şahsın refüje çıkmadan geri dönmesi ise korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi.

Karşıya geçmeden refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Canını hiçe saydı! Araçların arasında yürüdü CANINI HİÇE SAYDI! ARAÇLARIN ARASINDA YÜRÜDÜ

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