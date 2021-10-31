Hristiyanların kutsal kenti Listra Antik Kenti için hazırlıklar tamam! Kazı çalışmaları başlayacak

Her tarihi kazının önemli bir süreç arz ettiğinin altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkeolojik kazılar, küçük bir alanda dahi olsa oldukça vakit alıyor. Burada koca bir şehir toprağın altında gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bu ciddi bir süreç anlamı taşıyor. Önümüzdeki yıl gerekli izinlerin alınmasıyla başlayacak kazılar sonrasında çalışmaya başlayacağız. Bu bölgede yapılacak ilk kazıya şahit olacağız. Bu, burada çalışacak bilim insanlarımız kadar beni de ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Şükran dönüşüm çalışmalarında kazandığımız her tarihi eserde de bu heyecanı yaşadık. Hocalarımızdan aldığım bilgi ve intibaya göre sonuçları her açıdan çok güzel olacak. Toprağa vurduğunuz her kazma darbesinden tarih fışkıran Konya ve Meram yeni bir tarihi bölge kazanacak, tarihe ve turizme hizmet verecek. Bu uzun ve meşakkatli yolda ter dökecek herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçların da Meram'ımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."