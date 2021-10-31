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Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı: Şehrin bazı noktalarına yıldırım düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı: Şehrin bazı noktalarına yıldırım düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan Adıyaman'da gecenin karanlığı çakan şimşeklerle aydınlandı. Şehrin bazı noktalarına yıldırımların da düştüğü belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman'da geceyi çakan şimşekler aydınlattı.

Gece boyu gök gürültülü çakan şimşekler gecenin sessizliğini bozdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Adıyaman'ın doğu bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Çakan şimşekler yıldırım olup düşerken, gökyüzü aydınlandı. İl genelinde birçok noktaya şimşek düştüğü öğrenilirken şimşekler daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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