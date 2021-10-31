8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti! O anlar kamerada

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.