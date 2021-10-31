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8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti! O anlar kamerada

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Yolda koşarak yürüyen 8 yaşındaki kız ayağı kayarak 15 tonluk kamyonun altına girdi. Dehşete düşüren kaza anları saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kaldırımda koşarak ilerleyen 8 yaşındaki kız ayağının kayarak yere düştü.

KAMYON ÜZERİNDEN GEÇTİ

O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti! 8 YAŞINDAKİ KIZIN ÜZERİNDEN 15 TONLUK KAMYON GEÇTİ!

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