171 yıl sonra sanat sesi yükselecek! Başkan Erdoğan devreye girdi sorun çözüldü

"MEZUN MİMARLARIMIZDAN ERGİNOĞLU VE ÇALIŞLAR RESTORE EDECEKLER"*

Devraldığımız yer bakımsız kalmış tarihi yapıların da olduğu büyük bir kışla. Ve çok büyük bir kısmı da boş. Tarihi yapılardan biri de Sarayının mutfağının bir parçası olan tarihi salamurhane, yani saray turşularının yapıldığı yer. Çok önemli bir yapı. Burası daha önce hiç restore edilmemiş. Buranın tarihi yapısını koruyarak restore ettirecek ve bir sanat mekanına dönüştüreceğiz. Biz mezunlarımızla çalışmayı çok severiz. Buranın da mimarlığını yapacak çok değerli iki mezunumuz: Hasan Çalışlar ve Kerem Erginoğlu. Hiçbir karşılık beklemeden üniversitelerine olan sevgilerinden dolayı canla başla çalışıyorlar. Bizde okul dayanışması böyle bir şey.

"BURAYA GÜZEL BİR SAHNE YAPTIRACAĞIZ" *

"Bizim konservatuvarımız bir performans sahnesi olmadan 50 yıllını doldurdu. Öyle bir konservatuvar düşünün ki değil eserlerini sahneye koyacak, prova yapacak uygun mekanları bile yok. Üstelik ülkemizin en değerli sanatçılarını yetiştirmiş bir konservatuvar bu. Hocalarımız, öğrencilerimiz en iyisine layık. Şimdi mimarlarımızdan rica ettik, buraya tarihi yapıya uygun bir sahne de yapacaklar. İstanbul, çok değerli bir sahne daha kazanmış olacak.