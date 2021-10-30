Sevgilisi Seyhan Gözel'i öldürüp takside taşımıştı! Katil Ali Akbaba, "Aldattığı için öldürdüm" demiş
Kocaeli Gölcük İlçesinde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, bindikleri takside bir süredir ilişkisi olduğu öğrenilen Seyhan Gözel’i öldüren ve sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanan Ali Akbaba’nın, olayı anlatırken, Gözel’i “aldattığı için öldürdüm” dediği öğrenildi.
Kocaeli Gölcük İlçesi Saraylı Köyü mevkiinde yaşanan olay, iddialara göre şu şekilde gelişti. İstanbul'da oturan ve Kocaeli İzmit İlçesinde oturan Seyhan Gözel(44) ile ilişkisi bulunan Ali Akbaba(51), geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli'ne gelerek İzmit İlçesinde bir otelde kaldı.
Perşembe sabahı ise merkezden bindiği bir taksi ile İzmit İlçesi Topçular Mahallesinde oturan Seyhan Gözel'i aldı. Aslında Gözel'i çalıştığı iş yerine bırakacaktı. Ancak konuşacağız bahanesi ile taksiciye Gölcük İlçesi Saraylı mevkiine sürmesini istedi. Akbaba'nın aşırı şüphe ve kıskançlığı nedeniyle, kendisinden ayrılmak istediği öğrenilen Gözel ile aralarında tartışma çıktı.
Ali Akbaba tartışma sırasında Gözel'i başından vurup, taksiciye aracı emniyete götürmesini istedi. Olay karşısında büyük şok yaşayan taksi şoförü, hemen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.
Kapıda ilişkisi bulunduğu Seyhan Gözel'i vurduğunu söyleyen Akbaba olayda kullandığı silah ile birlikte teslim olurken, araç içerisinde kanlar içerisinde kalan Gözel için hemen 112'i aranarak emniyete ekip istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde, Gözel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
"NAMUS MESELESİ" DEDİ
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine alınan takside, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemeler sonrası, Gözel'in cenazesi otopsi için Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.
Teslim olan zanlı Akbaba ise ifadesinin alınması amacıyla Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından alınarak İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sabah'ın haberine göre aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ali Akbaba, basın mensuplarının neden yaptınız sorusuna "Namus meselesi" diyerek yanıt verdi. Akbaba sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.
9 AYDIR İLİŞKİLERİ VAR
Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırılan Seyhan Gözel'in cenazesi ise, önceki gün tamamlanan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilerek memleketi olan Nevşehir Avanos'ta toprağa verildi. Öte yandan sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanan Akbaba'nın olayla ilgili olarak vermiş olduğu ifadelerinde, kendisinin işi gereği İstanbul'dan Kocaeli'ne sıkça gidip geldiği, bu esnada Seyhan Gözel ile tanıştığı, Şubat ayından bu yana ilişkilerinin bulunduğu ve Gözel'in kendisini aldattığı şüphesi ile çıkan tartışmada Gözel'i öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
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