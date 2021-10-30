Sevgilisi Seyhan Gözel'i öldürüp takside taşımıştı! Katil Ali Akbaba, "Aldattığı için öldürdüm" demiş

9 AYDIR İLİŞKİLERİ VAR

Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırılan Seyhan Gözel'in cenazesi ise, önceki gün tamamlanan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilerek memleketi olan Nevşehir Avanos'ta toprağa verildi. Öte yandan sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanan Akbaba'nın olayla ilgili olarak vermiş olduğu ifadelerinde, kendisinin işi gereği İstanbul'dan Kocaeli'ne sıkça gidip geldiği, bu esnada Seyhan Gözel ile tanıştığı, Şubat ayından bu yana ilişkilerinin bulunduğu ve Gözel'in kendisini aldattığı şüphesi ile çıkan tartışmada Gözel'i öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.





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