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En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.10.2021 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
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En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

İngiltere'de Royal Holloway Üniversitesi kan gruplarıyla ilgili yeni bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kan gruplarının bazı hastalıklarla ilintili olduğu tespit edildi. En sağlıklı kan grubu da ortaya çıktı.

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, "0" kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda ABD'de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı

Young, şu şekilde konuştu:

"Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok" derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler."

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