En sağlıklı kan grubu hangisi? Araştırmada ortaya çıktı
İngiltere'de Royal Holloway Üniversitesi kan gruplarıyla ilgili yeni bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kan gruplarının bazı hastalıklarla ilintili olduğu tespit edildi. En sağlıklı kan grubu da ortaya çıktı.
Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.
Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.
882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, "0" kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz yıllarda ABD'de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.
Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.
Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.
Young, şu şekilde konuştu:
"Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok" derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler."
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