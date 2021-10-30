30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
Çılgın Sayısal Loto saat kaçta açıklanacak? 80 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye ile milyonlarca kişiyi heyecanlandıran Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş için geri sayım başladı. Her bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için 90 numaradan istenilen 6 numaranın seçilmesiyle oynanan oyunun detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto canlı nereden izlenir? İşte cevaplar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto oyunu için kuponlar alınmaya başlandı. Bugün yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecan içinde olan vatandaşlar, çekilişi canlı takip etmek istiyor. Peki, 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
80 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye verilecek olan Çılgın Sayısal Loto 30 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Alp Kırşan'ın sunumuyla TV8 kanalından canlı yayınlanacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA
Her bir Çılgın Sayısal Loto kolony için 90 numaradan istediğin 6 numarayı seçebilir veya kolon numaralarının rastgele oluşmasını sağlayabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek 90 numara içerisinden kolon başına 1 adet SüperStar numarası seçerek kazanma şansını artırabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto ile SüperStar oynamak, oluştuulan her bir kolon başına ek 1.5 TL'dir.
Sistem oyunu nedir?
Sistem, seçeceğin en az 7 en fazla 19 numarayı kullanarak birbirinden farklı 6'şar numara içeren kolonları senin için oluşturur.
Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak 30 adede kader SüperStar numarası seçerek kazanma şansını artırabilirsin.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.
Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!
Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.
SüperStar Nasıl Oynanır?
SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.
SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
* Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
* Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Sayısal Loto kolonu tek başına oynanabilirken SüperStar sadece Çılgın Sayısal Loto kolonu ile birlikte oynanabilir. Daha detaylı bilgi için senin için hazırladığımız SüperStar videomuzu izleyebilirsin.
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- 30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?
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