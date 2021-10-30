30 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı nereden izlenir?

* Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Sayısal Loto kolonu tek başına oynanabilirken SüperStar sadece Çılgın Sayısal Loto kolonu ile birlikte oynanabilir. Daha detaylı bilgi için senin için hazırladığımız SüperStar videomuzu izleyebilirsin.