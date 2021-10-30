Mucize çocukların umutları yeşeriyor

Ayda'nın abisi ile birlikte okula başladığını ve depremden sonra yüksek ve ani seslere duyarlı olduğunu anlatan baba Gezgin, "Ayda, matkap ya da herhangi bir gürültülü ortamda tepki veriyor. Yüksek seslere karşı aşırı duyarlı. Korkup, kucağıma kaçıyor. Psikologlar, bu konuda destek oluyor. Eskiye göre daha iyi. Ancak zaman zaman bu konuda olumsuzluk yaşıyoruz. Daha önceleri karanlıktan çok korkuyordu. Onu atlattık çok şükür. Şu an sadece aşırı seslere karşı çok tepkisi var" diye konuştu. Depremden sonra canla başla arama kurtarma çalışmaları yapıldığını ifade eden Gezgin şunları söyledi: "İlk andan itibaren herkes elini taşın altına koydu. Jandarma arama kurtarma ekipleri geldiğinde işin rengi değişti. Daha düzenli ve sistematik şekilde faaliyetler yürütüldü. Düzenli bir çalışma olmasa belki mucizelere şahit olmayacaktık. Çok şükür kızım Ayda ve Elif kızımızın sağ salim kurtuluşuna tanıklık ettik. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız."