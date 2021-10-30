Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama: MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim'e özel gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 20 milyon TL olarak açıklandı. Dün gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye ve diğer ikramiyelerin kazanan numaralar belli oldu. Peki, Milli Piyango 29 Ekim 2021 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MPİ 29 Ekim özel çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (29 EKİM 2021)

İşte 29 Ekim 2021 tarihli Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste: