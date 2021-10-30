30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu?
30 Ekim saatler geri alınacak mı? Ekim ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da kış saati uygulaması ön plana çıkmaya başladı. 2016 yılından itibaren uygulanmayan kış saati uygulamasının bu sene uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu? İşte haberin detayları...
Bu yıl saatler geri alınacak mı? Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen yaz saati uygulamasının bu sene devam edip etmeyeceği, 30 Ekim'de kış saatine geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış saati uygulaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu? İşte cevaplar...
2021'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Hayır, bu sene de saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.
KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK
Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanıyor.
Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.
KIŞ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?
Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.
23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren kış saatine geçileceği bildirilmişti.
Yayımlanan bu kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.
Alınan bu karar göre, bu sene de saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
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