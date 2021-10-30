Bu yıl saatler geri alınacak mı? Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla gerçekleştirilen yaz saati uygulamasının bu sene devam edip etmeyeceği, 30 Ekim'de kış saatine geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış saati uygulaması hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 30 Ekim saatler geri alınacak mı? 2021'de kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bu yıl saatler geri alınıyor mu? İşte cevaplar...

2021'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Hayır, bu sene de saatler geri alınmayacak. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Böylelikle kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6 Eylül 2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine, Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2. maddesine ilişkin değişikliği içeriyor.