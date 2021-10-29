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Antalya’da kuyumcu soygunu! Çalışanı öldürüp 2 kilo altın çaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Antalya’da kuyumcu soygunu! Çalışanı öldürüp 2 kilo altın çaldı

Antalya’nın Kepez ilçesinde kuyumcu dükkanı soyuldu. Kuyumcuya giren kar maskeli hırsız, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) silahla öldürüp hemen hemen 2 kilo altını alarak kaçtı.

Olay, saat 08.30 sularında Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi.

2 KİLO ALTIN ÇALIDI

Başında kar maskesi kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu.

Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

OPERASYON BAŞLADI

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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