Görev başındaki polise küstah tehdit! "Açığa alınacaksın biliyorsun değil mi?"

Sonrasında polise dönen Önder, 'Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz' dedi. Polisin 'Tamam beyefendi kimliğini alayım' sözleri üzerine Önder bu kez de, 'Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim' cevabını verdi. Kimliğini vermek istemeyen Önder, 'Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu'ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın' dedi.