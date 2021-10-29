Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
YAŞAM İHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde bulunan Hüseyin T.'ye ait 10 ND 560 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı.
Araç sürücüsünün aracını durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişlerine izin verilirken, trafik normal seyrine döndü.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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