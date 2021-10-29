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Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bandırma'nın Dutliman Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halinde bulunan Hüseyin T.'ye ait 10 ND 560 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı.

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Araç sürücüsünün aracını durdurup durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Yangın kısa sürede söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Yangının söndürülmesinin ardından araç geçişlerine izin verilirken, trafik normal seyrine döndü.

Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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