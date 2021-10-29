Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! Sıcaklık 8 derece azalıyor! Bugün hava nasıl olacak? 29 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
29 Ekim 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güneyi ve batı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Ekim 2021 Cuma hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?
Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güneyi ve batı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DONACAĞIZ! SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
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