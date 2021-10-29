Meteorolojiden yoğun kar uyarısı! Sıcaklık 8 derece azalıyor! Bugün hava nasıl olacak? 29 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

DONACAĞIZ! SICAKLIK 8 DERECE DÜŞÜYOR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da 3 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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