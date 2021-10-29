Eyüpsultan’da 3 yankesici yakalandı

KAÇARKEN YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, olayın meydan geldiği yer ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda olaya karışanlardan birinin G.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli olayın ardında teleferikle kaçmak isterken ekiplerce gözaltına alındı. Polis, çalışmaların devamında, aynı kargaşa olayına karışan ve Silahtarağa Caddesi üzerinde kiralık bir araçla kaçmaya çalışan S.K. ve P.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda 2'si kadın 3 şüphelinin, 13 Ekim Çarşamba günü yine Eyüpsultan'da bulunan bir otobüs durağında D.K. isimli kişinin cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınması olayını gerçekleştirdikleri de belirlendi.