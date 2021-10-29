Eyüpsultan'da 3 yankesici yakalandı
İstanbul Eyüpsultan’da tantanacılık yolulyla yankesicilik yaptığı tespit edilen ikisi kadın 1 erkek, 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların 2 farklı noktada kargaşa çıkarıp, yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Yakalanan 2 zanlı adli kontrolle serbest kalırken 1 zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da 27 Ekim tarihinde teleferik noktasında yabancı uyruklu S.C. adlı şahsın çantasının çalındığı ihbarını aldı.
KAÇARKEN YAKALANDI
Harekete geçen ekipler, olayın meydan geldiği yer ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda olaya karışanlardan birinin G.S. olduğunu tespit etti. Şüpheli olayın ardında teleferikle kaçmak isterken ekiplerce gözaltına alındı. Polis, çalışmaların devamında, aynı kargaşa olayına karışan ve Silahtarağa Caddesi üzerinde kiralık bir araçla kaçmaya çalışan S.K. ve P.T. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan detaylı araştırmalarda 2'si kadın 3 şüphelinin, 13 Ekim Çarşamba günü yine Eyüpsultan'da bulunan bir otobüs durağında D.K. isimli kişinin cep telefonunun perdeleme yöntemiyle çalınması olayını gerçekleştirdikleri de belirlendi.
4 SUÇTAN KAYDI VAR
Gözaltına alınan 3 şüphelinin polis merkezinde yapılan sorgulamalarında şüphelilerden S.K. 1 suçtan, G.S. ise 4 suçtan aranıyor olduğu ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin "Yankesicilik" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca S.K ve P.T isimli kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, G.S isimli kişi ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği öğrenildi. Şüphelilerin 2 ayrı noktada gerçekleştirdikleri yankesicilik olayları güvenlik kamerasına yansıdı.
TANTANACILIK NEDİR?
Emniyet güçlerinin hırsızlık olaylarına ilişkin oluşturdukları kelimelerden biri olan tantanacılık, kavga ediyormuş gibi hareket eden grubun arasına aldığı kişiyi soyması olarak biliniyor.
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