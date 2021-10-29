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Hem hırsız hem arsız! Çaldığı kıyafetle mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
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Hem hırsız hem arsız! Çaldığı kıyafetle mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önündeki askılarda bulunan iki eşofman altını çantasına atıp çalan kadın, ertesi gün sonra ürünlerden birini giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi. Dükkan sahibi tepki verdiği kadına tokat atarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde yaşandı.

Mağazanın önündeki askıda bulunan eşofman altlarına bakan kadın, seçtiği bir eşofmanı çantasına koydu.

BAKIYORMUŞ GİBİ YAPTI

Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı.

Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.

MAĞAZA SAHİBİ TANIDI

Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı.

İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

"ÇALDIĞI EŞOFMANI GİYMİŞ"

Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

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