Hem hırsız hem arsız! Çaldığı kıyafetle mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

"ÇALDIĞI EŞOFMANI GİYMİŞ"



Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

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