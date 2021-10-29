29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

TEKNOLOJİ A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2021 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıları için yeni bir güncelleme duyurdu. Artık instagtam'da hikayeler bölümünde link paylaşabilmek için en az 10 bin takipçinin olması gerekmiyor. Yeni gelen özellik ile herkes hikayesinde internet sitesi linki paylaşabilecek.

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Instagram içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Artık herkes hikayesinde takipçi sayısı sınırı olmaksızın internet bağlantı adresi paylaşabilecek.

Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

Instagram'ın hikayeler kısmında link paylaşma özelliği, sadece 10 binin üzerinde takipçisi kullanıcılara açıktı. Ama bu kural Instagram yetkilileri tarafından değiştirildi.

Artık yeni gelen özellik ile Instagram hikayelerinde internet sitelerinin uzantılarını takipçi şartı aranmadan paylaşabilmek mümkün.

Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı

Ayrıca Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Yeni gelen güncellemeler arasında bu konunun da gündemde olduğu bildirildi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA