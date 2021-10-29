Instagram’da yeni özellik! Hikayede link paylaşımı herkese açıldı
Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıları için yeni bir güncelleme duyurdu. Artık instagtam'da hikayeler bölümünde link paylaşabilmek için en az 10 bin takipçinin olması gerekmiyor. Yeni gelen özellik ile herkes hikayesinde internet sitesi linki paylaşabilecek.
Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Instagram içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Artık herkes hikayesinde takipçi sayısı sınırı olmaksızın internet bağlantı adresi paylaşabilecek.
Instagram'ın hikayeler kısmında link paylaşma özelliği, sadece 10 binin üzerinde takipçisi kullanıcılara açıktı. Ama bu kural Instagram yetkilileri tarafından değiştirildi.
Artık yeni gelen özellik ile Instagram hikayelerinde internet sitelerinin uzantılarını takipçi şartı aranmadan paylaşabilmek mümkün.
Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.
Ayrıca Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Yeni gelen güncellemeler arasında bu konunun da gündemde olduğu bildirildi.
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