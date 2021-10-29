SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yaralılar var
YAŞAM İHA
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sapakpınar mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 34 SVM 85 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki toprak zemine çıktı.
Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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