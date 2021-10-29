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SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin toprak zemine çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sapakpınar mevkii Ankara istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 34 SVM 85 cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki toprak zemine çıktı.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Kazada sürücü Y.U. ve araçta yolcu olarak bulunan N.U., E.U., İ.U., C.U., Y.N.U. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yaralılar var

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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