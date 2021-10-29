117 yaşındaki Muteber Nine’den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum

Köyde yaşananları daha dün gibi hatırladığını anımsatan Muteber Engindeniz, Cumhuriyet'in Atatürk tarafından ilan edildikten sonra 19 yaşında genç bir kız olduğunu hatırlatırken, duygulu anlar yaşadı.

Akçadam Köyü'nde çocukları ve torunları ile yaşayan Muteber nine, Cumhuriyet'in ilan edildiğini öğrendikten sonra büyük bir coşku yaşadıklarını ve köy meydanında halay çektiklerini söyledi.