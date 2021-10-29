Balon balığı tebliği değişiyor! Hedef 3 yılda 16.5 milyon | Getiren balıkçıya 5 TL

YAZ DÖNEMİ AV YASAĞI DA ETKİLEDİ

Balıkçılar için alım gününe kadar tüm vücut halinde avlanan balon balıklarının muhafazası ve taşınması gibi işlemler zor geldiği için beklenen düzeyde talep oluşmadığı açıklandı. Avlanan balon balığı sayısındaki azlığın diğer bir nedeni olarak da yaz dönemindeki av yasakları ve küçük ölçekli balıkçıların birçoğunun ikinci bir işte çalışıyor olması gösterildi.