29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi yayınlandı mı? Birilerine hitap etmek, bir şeyler söylemek anlamına gelen hutbe, her hafta Cuma namazı farzı öncesinde imam tarafından okunmaktadır. Cuma namazının bir parçasını teşkil eden hutbenin bu haftaki konusu merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

29 EKİM DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Ekim 2021 Cuma hutbesi henüz yayınlanmadı. Bu haftaki Cuma hutbesi yayınlanır yayınlanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

CUMA HUTBESİ NEDEN OKUNUR?

Cuma namazının sıhhat şartlarından birisinin de hutbe olduğu hususunda fakihler görüş birliği içindedirler. Ancak cuma namazının sıhhat şartlarından olan hutbenin rükünleri ve geçerlilik şartları konusunda mezhepler arasında görüş farklılıkları vardır.