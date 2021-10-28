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Konya'da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli son depremler! SON DEPREMLER LİSTESİ 2021

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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Konya’da şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli son depremler! SON DEPREMLER LİSTESİ 2021

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliğinin 6.98 km olarak bildirildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.38'de Tuzlukçu'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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