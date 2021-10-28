SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, D.Y. (49) yönetimindeki 42 RH 722 plakalı yolcu minibüsü Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken karşı yönden gelen E.B. (37) idaresindeki 15 SE 432 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan M.C. (41), E.Ö. (31), S.B. (52), H.A. (53), H.A. (52), M.Y. (51) yaralandı.