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SON DAKİKA! Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Son dakika yaşam haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, D.Y. (49) yönetimindeki 42 RH 722 plakalı yolcu minibüsü Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken karşı yönden gelen E.B. (37) idaresindeki 15 SE 432 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan M.C. (41), E.Ö. (31), S.B. (52), H.A. (53), H.A. (52), M.Y. (51) yaralandı.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kazazedelerden hamile olduğu öğrenilen E.Ö, acil serviste yapılan müdahale sonrasında tedbir amaçlı Konya'ya nakledildi.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Yolcu minibüsünün Isparta'nın Gelendost ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenildi.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kaza dolayısıyla karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SON DAKİKA! Konya’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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