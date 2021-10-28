SON DAKİKA! Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı
Son dakika yaşam haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Isparta karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, D.Y. (49) yönetimindeki 42 RH 722 plakalı yolcu minibüsü Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken karşı yönden gelen E.B. (37) idaresindeki 15 SE 432 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan M.C. (41), E.Ö. (31), S.B. (52), H.A. (53), H.A. (52), M.Y. (51) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazazedelerden hamile olduğu öğrenilen E.Ö, acil serviste yapılan müdahale sonrasında tedbir amaçlı Konya'ya nakledildi.
Yolcu minibüsünün Isparta'nın Gelendost ilçesinden Beyşehir'e geldiği öğrenildi.
Kaza dolayısıyla karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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