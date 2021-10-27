Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Hafiz Osman Şahin Şuşa’da çifte ezan okudu

Başkan Erbaş, ezanın videosunu, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin" temennisiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.