Yayaya çarpmamak için fren yapınca olan oldu! Karabük’te zincirleme kaza





İstasyon caddesinde meydana gelen olayda ise seyir halinde olan otomobil motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, alevlere vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

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