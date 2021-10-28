Yayaya çarpmamak için fren yapınca olan oldu! Karabük'te zincirleme kaza
Karabük’te yayaya yol vermek için duran iki araca minibüsün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Alev alan başka bir otomobil ise vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Kaza, Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Yenice istikametine seyir halinde olan kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara çarpmamak için durdu. O esnada aynı istikamete seyir halinde olan minibüsün önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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