Sıcaklıklar eksi dokuz dereceye düştü! Arabalar soğuktan çalışmadı! Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış ve don uyarısı...

PERŞEMBE VE CUMA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yarın(Perşembe) ve cuma günü iç ve doğu kesimlerde azalacağı ancak hafta sonunda tekrar artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başına kadar kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

SIFIRIN ALTINDA 9 DERECEYE İNDİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.