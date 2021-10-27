Sıcaklıklar eksi dokuz dereceye düştü! Arabalar soğuktan çalışmadı! Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış ve don uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açılamasında önümüzdeki iki gün boyunca yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği belirtilirken, çok sayıda ilde sağanak yağışın etkisini göstereceği ifade edildi. Diğer yandan Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye düştüğü ve bazı vatandaşların soğuk yüzünden araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiği belirtildi. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne yönelik tahminleri içeren haritalar yayınlandı. Haritalarda hava sıcaklıklarının yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki iki gün boyunca düşeceği ve sağanak yağışın çok sayıda ilde etkili olacağı ifade edildi.
PERŞEMBE VE CUMA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının yarın(Perşembe) ve cuma günü iç ve doğu kesimlerde azalacağı ancak hafta sonunda tekrar artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başına kadar kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
SIFIRIN ALTINDA 9 DERECEYE İNDİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
ARABALAR SOĞUKTAN ÇALIŞMADI
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor. Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.
Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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