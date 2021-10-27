27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da sevgili dehşeti! Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Antalya'da sevgili dehşeti! Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021
ABONE OL
Antalya’da sevgili dehşeti! Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Antalya'da, tartıştığı kız arkadaşını otel odasında bıçaklayan kişi gözaltı alındı. Yaralı Z.G, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki otelde kalan A.K (35) ile kız arkadaşı Z.G. (25), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.

Otel görevlilerin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Z.G, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA