Antalya'da sevgili dehşeti! Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Antalya'da, tartıştığı kız arkadaşını otel odasında bıçaklayan kişi gözaltı alındı. Yaralı Z.G, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki otelde kalan A.K (35) ile kız arkadaşı Z.G. (25), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.
Otel görevlilerin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.G, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.