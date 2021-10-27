27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tarlada tüyler ürperten manzara! Çobanlar buldu

Tarlada tüyler ürperten manzara! Çobanlar buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
ABONE OL
Tarlada tüyler ürperten manzara! Çobanlar buldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA