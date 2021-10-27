Tarlada tüyler ürperten manzara! Çobanlar buldu
Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasında, çobanlar tarafından 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mazıdağı ilçesi kırsal Evciler Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında bugün öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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