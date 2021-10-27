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Köpeğini kurtarmak isterken feci şekilde can verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021
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Köpeğini kurtarmak isterken feci şekilde can verdi

Antalya’da daha öncesinde kayalıklara inen köpeğini kurtarmak için falezlere tırmandığı esnada mahsur kalan 31 yaşındaki Tamer A., geçen gün aynı bölgeden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, geçen gün öğle sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde gerçekleşti. 31 yaşındaki Tamer A., dolaşmak için geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek hemen hemen 40 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için yoğun çaba sarf etti.

DENİZ POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi, kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin Tamer A. olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı.

KÖPEK BULUNAMADI

Ekipler, kaşık sedyeye alınan yaralıyı bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Çevrede yapılan araştırmada ise Tamer A.'nın köpeğine rastlanmadı.

KURTARILAMADI

Limana çıkarılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE HAYATINI RİSKE ATMIŞTI
Öte yandan, Tamer A. 5 ay önce de aynı bölgede kayalık alana inen köpeğini aramak için falezlerde mahsur kalmıştı. 40 metre yükseklikteki falezlerden aşağı inmek isterken tehlikeli bir noktada mahsur kalan Tamer A., aşağıya inemeyince kendi imkanlarıyla tırmanarak yukarıya çıkmış, kıyıdaki köpek ise deniz polisi tarafından bota alınarak sahibine teslim edilmişti.

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