Kuruluş Osman’da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi?

Kilim ticareti için Bala Hatun ve Malhun Hatun önderliğinde Söğüt'e giden Kayı kafilesi, obaya dönerken Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçıların saldırısına uğradı. Malhun Hatun'un "Pusudur! Alplar! Gözünüzü dört açın" sözleriyle Kayı alpleri kılıçlarına davranırken, Kayı hatunları da saldırıya kahramanca direndi.

Önüne çıkan Katalanları bir bir yere seren Malhun Hatun, nihayet Anselmo'yla karşı karşıya geldi. Anselmo "Osman'ı bu topraklardan sileceğiz! Size de bu toprakları dar edeceğiz" diyerek meydan okudu. Malhun Hatun ustaca hamleleri ile Anselmo'yu yaralarken, Bala Hatun karnına aldığı darbe ile yere yıkıldı. Bala Hatun'un ilk sözleri "Evladım" oldu. Bala Hatun'un zor duruma düştüğünü gören Malhun Hatun derhal yetişti ve Bala Hatun'u kurtardı.

Durumun zora girdiğini gören Anselmo savaşçılarına çekilme emri verince hatunlar derhal Bala Hatun'a koştu. Malhun Hatun, "Bala sen güçlü hatunsun, dayan" diyerek Bala Hatun'u teselliye çalıştı. Bala Hatun'un aklındaki tek şey ise karnında taşıdığı evladıydı!

Kayı kafilesi Malhun Hatun'un "Tez obaya dönüyoruz" talimatı ile derhal toparlandı ve yola çıkıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 68'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.