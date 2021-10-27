Kayseri’de 350 nüfuslu köyde 20 profesör 1 başbakan yardımcısı yetişti
Kayseri Develi’ye bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi'nde şu ana dek 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ile 20 tane profesör çıktı. Mahalle Muhtarı Cuma Karakaş,” Zile’mizde Türk siyasetine yön vermiş siyaset adamlarımız yetişti.” dedi.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı 350 nüfuslu Zile Mahallesi, ülkede adından söz ettiren isimleri yetiştirdi. DSP hükümeti zamanında Başbakan Bülent Ecevit'in yardımcılığını yapan Hüsamettin Özkan, Orgeneral Doğan Güneş gibi şahıslar, Zile Mahallesi'nden çıktı.
"TÜRKİYE ADINA ÖNEMLİ İSİMLER YETİŞTİ
Zile Mahallesi Muhtarı Cuma Karataş, "Zile'mizin şuanda 350 gibi nüfusu var. Zamanında 700 gibi bir nüfusa sahip mahallemizde Türkiye adına önemli 20 tane profesör, siyaset adamları ve generaller yetişti. Hüsamettin Özkan gibi Başbakan yardımcılığı yapmış, Türk siyasetine yön vermiş siyaset adamlarımız yetişti. Prof. Dr. Oya Güver Oğuz, Prof. Dr. Turhan Atalay, Prof. Dr. Tuncel Erciyes, Prof. Dr. Adnan Menevşe, Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, Prof. Dr. Güler Zilelioğlu gibi profesörlerimiz yetişmiş. Doğan Güneş gibi generallerimiz yetişti. Şuanda eskiye göre okuma durumu çok düşük. Gençlere tavsiyem okumaya önem vermesi, ileri görüşlü olması, vatanına milletine faydalı birey olması ve büyüklerine saygı küçüklerine sevgi göstermesini dilerim" ifadelerini kullandı.
"MEDENİYETİN YAYILDIĞI KASABA"
Zile Mahallesi sakinlerinden Ali Alay da, "Doğma büyüme Zileliyim ve Zile'mizi çok seviyorum. Öncelikle bizi bu gurura eriştirdikleri için doktorlarımıza, profesörlerimize, Başbakan Yardımcılığı yapmış Hüsamettin Özkan'a ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz onlarla büyüdük, onların isimleri ile hep yaşadık. Zile denildiği zaman biz hep Profesörlerimiz, Doktorlarımız ile bilindik. O zamanlar Develi'mizin nüfusu 30 bin iken Zile'mizin nüfusu 700'dü ve 20 tane profesör, doktor, general ve siyaset adamlarının çıkması gurur verici. Zilemiz Kayseri'de sevilen sayılan ve medeniyetin yayıldığı bir kasabaydı ama şuanda çok farklı yerlere geldik" dedi.
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