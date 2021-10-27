Beyoğlu’nda kavgada parmak kopartan kadın hakim karşısında

Şikayetçi Cumhur Cengiz 8 yıldır gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, olay gecesi sanık ve arkadaşlarının diğer müşterileri rahatsız edecek şekilde davrandıklarının garsonlar tarafından söylenmesi üzerine kadınların yanına giderek eğlencelerine son vermelerini istediğini anlattı. Cengiz, "Sarışın olan arkadaşı sanığa ve diğer bayana 'Hadi gidelim' dedi. Sanık tuhaf bir şekilde tekrar gece kulübüne girmeye çalıştı.

Tırnaklarını bana doğru tutarak üzerine doğru geliyordu, 'Çekilin geçeceğim' diyordu. Sonra daha da hırçınlaşmaya başladı. Çantasıyla yanımda bulunan Eren isimli güvenlik görevlisine vurdu. Bunu üzerine Eren de ona tokat attı. Ben Eren'e kenara geçmesini söyledim. Sanık Eren'in kafasına yumruk attı" şeklinde konuştu.