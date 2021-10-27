Tır şoföründen emniyet şeridini kullanan sürücülere tepki: Hakkımı helal etmiyorum

BEN BUNU NASIL GÖRECEĞİM?

Tepkili tır şoförü, o anları kayda alırken şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, aynadan görüyorsunuz. Trafik var bu şekilde emniyet şeridinden bizi sıkıştırıyor. Yanıma sıfır girmiş. Bu önüme geldiği zaman ben bunu nasıl göreceğim?