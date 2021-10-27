Tır şoföründen emniyet şeridini kullanan sürücülere tepki: Hakkımı helal etmiyorum
YAŞAM İHA
İstanbul'da Hadımköy-Esenyurt yolunda yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak başka sürücüleri tehlikeye düşüren sürücüler bir tır şoförü tarafından kayda alındı. Emniyet şeridini kullananlara tepki gösteren tır şoförü, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
İstanbul'da, yoğun trafik, şoförlere kuralları unutturdu.
Trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, peş peşe emniyet şeridine geçerek kural ihlali yaptı.Emniyet şeridini kullanan şoförler kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını yok saydı. Duruma öfkelenen bir tır şoförü, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek duruma tepki gösterdi.
Görüntülerde, emniyet şeridine giren araçların, tıra neredeyse sıfırlayacak kadar yakınlaşarak yollarına devam ettikleri görüldü.
BEN BUNU NASIL GÖRECEĞİM?
Tepkili tır şoförü, o anları kayda alırken şu ifadeleri kullandı:
"Bakın, aynadan görüyorsunuz. Trafik var bu şekilde emniyet şeridinden bizi sıkıştırıyor. Yanıma sıfır girmiş. Bu önüme geldiği zaman ben bunu nasıl göreceğim?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?