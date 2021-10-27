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Tır şoföründen emniyet şeridini kullanan sürücülere tepki: Hakkımı helal etmiyorum

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Tır şoföründen emniyet şeridini kullanan sürücülere tepki: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul'da Hadımköy-Esenyurt yolunda yoğun trafikte emniyet şeridine kullanarak başka sürücüleri tehlikeye düşüren sürücüler bir tır şoförü tarafından kayda alındı. Emniyet şeridini kullananlara tepki gösteren tır şoförü, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

İstanbul'da, yoğun trafik, şoförlere kuralları unutturdu.

Trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar, peş peşe emniyet şeridine geçerek kural ihlali yaptı.Emniyet şeridini kullanan şoförler kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını yok saydı. Duruma öfkelenen bir tır şoförü, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek duruma tepki gösterdi.

Görüntülerde, emniyet şeridine giren araçların, tıra neredeyse sıfırlayacak kadar yakınlaşarak yollarına devam ettikleri görüldü.

BEN BUNU NASIL GÖRECEĞİM?

Tepkili tır şoförü, o anları kayda alırken şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, aynadan görüyorsunuz. Trafik var bu şekilde emniyet şeridinden bizi sıkıştırıyor. Yanıma sıfır girmiş. Bu önüme geldiği zaman ben bunu nasıl göreceğim?

"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Bak aynadan kayboldu. Bunu yapmayın. Haddi hesabı yok. Bunlar kendini kurnaz zannedenler. Milletin hakkına girenler. Hakkım zehir zıkkım olsun."

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