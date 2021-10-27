Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi! Karakutu sır oldu

Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edildi. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır'a ulaşılmıştı. Bozkır'ın suikastın kilit şüphelisi olduğu, diğer faillere ulaşılmasında vereceği ifadenin son derece önemli olduğu belirtildi.

3 AY CEZAEVİ, EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Başsavcılık Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.