Böyle eziyet görülmedi! Köpekleri poşet içinde bagaja koydu

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

"Şehir Mezarlığı civarında bir şantiye içerisinde köpeklere işkence edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine intikal edilmiş. Olay yerinde bulunan müşteki şahıs şantiye içerisindeki 3 köpeğin bir poşet içerisinde araca konulduğunu gördüğünü ve olayı görüntülediğini beyan etmiş, şantiye çevresinde yapılan araştırmada şantiye içinde 2 köpeğin olduğu tespit edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 maddesi M.bendince 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' maddesinin ihlal edildiği anlaşılması üzerine olayı gerçekleştiren bir şahsa idari para cezası uygulanmış, konu ile ilgili ihbarcı şikâyetçi olduğundan dolayı ayrıca adli işlem başlatılmıştır."