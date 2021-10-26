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Böyle eziyet görülmedi! Köpekleri poşet içinde bagaja koydu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Böyle eziyet görülmedi! Köpekleri poşet içinde bagaja koydu

Malatya’da, şantiye işçisi tarafından poşet içerisinde aracın bagajına konmak istenen köpekler, hayvansever Kübra Koca'nın müdahalesi sonucunda  kurtarıldı. Köpekleri poşete koyan caniye idari para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Olay, geçen akşam saatlerinde şehir mezarlığı etrafındaki bir şantiyede yaşandı.

2 ŞOKAK KÖPEĞİNİ POŞETE KOYUP...

İddiaya göre, hayvansever Kübra Koca, şantiyede çalışan görevli tarafından 2 sokak köpeğinin poşet içinde arabanın bagajına koyduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Köpekleri poşetten çıkararak hava almasını sağlayan Koca ile şantiye çalışanları arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

İDARİ PAZA CEZASI VERİLDİ

Görüntülerde, Koca'nın poşetteki köpekleri çıkarması ve şantiyede çalışan ile tartışma anları yer aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince şantiye çalışanına 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan idari para cezası uygulandı.

İL EMİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine giderek idare para cezasının uygulandığı belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

"Şehir Mezarlığı civarında bir şantiye içerisinde köpeklere işkence edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine intikal edilmiş. Olay yerinde bulunan müşteki şahıs şantiye içerisindeki 3 köpeğin bir poşet içerisinde araca konulduğunu gördüğünü ve olayı görüntülediğini beyan etmiş, şantiye çevresinde yapılan araştırmada şantiye içinde 2 köpeğin olduğu tespit edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 maddesi M.bendince 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' maddesinin ihlal edildiği anlaşılması üzerine olayı gerçekleştiren bir şahsa idari para cezası uygulanmış, konu ile ilgili ihbarcı şikâyetçi olduğundan dolayı ayrıca adli işlem başlatılmıştır."

Köpekler hayvan barınağına konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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