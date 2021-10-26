Şefkatli esnaftan ‘Helal olsun’ denecek hareket! Restoranına gelen tilkileri elleriyle besliyor
Manisa Turgutlu’da ilçesine bağlı kırsal Güney Mahallesi'nde restoran ile kafe işleten Kadir Sağlam (63), her akşam restoranına gelen tilkileri elleriyle besliyor. Sağlam, “Akşam saatlerinde ziyaret eden tilkileri onlar için hazırladığımız yiyeceklerle beslemeye başladık.” dedi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkiinde restoran ile kafe işleten Kadir Sağlam, restoranın bahçesinde beslediği 85 tavuğundan birçoğu belli aralıklarla aç kalan tilkiler tarafından öldürüldü.
TAVUKLARI ÖLMESİN DİYE TİKLİLERİ BESLİYOR
Akşam saatlerinde tilkilerin restorana geldiğini fark eden Sağlam, onları doyurmaya başladı. Her akşam aynı saatlerde restorana gelip Sağlam'ın attığı ekmekleri yiyen tilkiler Sağlam'ın tavuklarına saldırmayı da bıraktı. Bir süredir tilkilerin her akşam aynı saatte restorana geldiklerini belirten Kadir Sağlam, onlar kendileri doyduktan sonra yavrularına da ekmek taşıdığını söyledi.
"MÜŞTERİLER ZİYARET ETTİĞİ MÜDDETÇE BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Tilkileri besleyerek aralarında bir bağ kurduklarını anlatan Sağlam, geldikleri süre boyunca tilkileri doyurmaya devam edeceğini belirterek, "Restoranımız mevki olarak doğa ile iç içe olduğu için ormanlık alanda bulunan canlılarla diyalog içerisindeyiz. Müşterilerimizin dikkatini çekmek ve aynı zamanda yumurtalarından faydalanmak amacıyla beslediğimiz 85 tane tavuğumuzu belirli aralıklarla tilkilerin saldırısı sonucu kaybettik. Daha sonra sürekli restoranımızın etrafında görmeye başladığımız 4 adet tilkiye yiyecek vererek aramızda bir bağ oluşturduk. Özellikle akşam saatlerinde ziyaret eden tilkileri onlar için hazırladığımız yiyeceklerle beslemeye başladık. Bunu gören müşterilerimizden olumlu tepkiler almak bizi mutlu ediyor. Onlar bizi ziyaret ettiği müddetçe biz de onları beslemeyi sürdüreceğiz" dedi.
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