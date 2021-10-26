Şefkatli esnaftan ‘Helal olsun’ denecek hareket! Restoranına gelen tilkileri elleriyle besliyor

"MÜŞTERİLER ZİYARET ETTİĞİ MÜDDETÇE BESLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Tilkileri besleyerek aralarında bir bağ kurduklarını anlatan Sağlam, geldikleri süre boyunca tilkileri doyurmaya devam edeceğini belirterek, "Restoranımız mevki olarak doğa ile iç içe olduğu için ormanlık alanda bulunan canlılarla diyalog içerisindeyiz. Müşterilerimizin dikkatini çekmek ve aynı zamanda yumurtalarından faydalanmak amacıyla beslediğimiz 85 tane tavuğumuzu belirli aralıklarla tilkilerin saldırısı sonucu kaybettik. Daha sonra sürekli restoranımızın etrafında görmeye başladığımız 4 adet tilkiye yiyecek vererek aramızda bir bağ oluşturduk. Özellikle akşam saatlerinde ziyaret eden tilkileri onlar için hazırladığımız yiyeceklerle beslemeye başladık. Bunu gören müşterilerimizden olumlu tepkiler almak bizi mutlu ediyor. Onlar bizi ziyaret ettiği müddetçe biz de onları beslemeyi sürdüreceğiz" dedi.

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