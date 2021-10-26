Şırnaklı çift ineklerini satıp 37 ülke gezdi
Şırnak’ın Balveren beldesinde hayvancılık yapan Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, dünyayı dolaşıyor. 5 çocuk sahibi çiftin serüveni, 12 sene önce Suriye, Irak, İran gibi yakın ülkeler ile dünya turuna başladı. Ardından rotayı genişleten Feyzullah ile Taybet Artuç, 12 senede 5 kıtada 37 ülke ve 86 kenti dolaştı.
Şırnaklı Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, hayvanlarını satarak dünya turu yapıyor.
"İNSAN GEZDİKÇE DÜNYA DARALIYOR"
Her sene 2-3 buzağı satarak gezi parası çıkardıklarını dile getiren Feyzullah Artuç, "Amacım dünyayı görmek, insanları tanımak, yabancı dil ve dilleri bilmek, ülkelerin yaşam tarzları, sosyal ve ekonomik durumları, yönetim şekli ve coğrafi konumlarını öğrenmek istedik.
Bunda da pişman değiliz. Tekrar dünyaya gelsem, tekrar gezerim. Biz önce Türkiye'yi gezdik. İnsan gezdikçe dünya daralıyor. İnsanın ufku açılıyor. Sonra komşu ülkeleri gezmeye başladık.
Sonra neden uzak ülkelere gitmeyelim dedik. Aslında bütün dünyayı gezmeyi amaçlıyoruz.
Gelecek sene Amerikan vizesine başvuracağım. Bu iki buzağı baharda satsam, 10 binden aşağı satmam.
10 bin artı 10 bin daha biz rahatlıkla yabancı bir ülkeye gidebiliriz. Biz gelirimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.
Biz çiftçiyiz, kendi emeğimizle geçimimizi sağlıyoruz. Biz kendi yöresel kıyafetlerimiz ile genelde gezdik.
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