Avukatın pırlantasını çaldılar! Kim olduğunu öğrenince şoke oldu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Pırlantaları çalan komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil, "Olaydan 10 gün sonra bilmediğim bir numaradan beni arayan erkek şahıs, pırlantalarımın bir kuyumcuda olduğunu, kuyumcunun pırlantaları 7 bin lira karşılığında aldığını, bu parayı kuyumcuya ödemem halinde pırlantalarımı iade edeceklerini söyledi. Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle 5 dakika müsaade isteyip 155'i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti" dedi.