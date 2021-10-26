Avukatın pırlantasını çaldılar! Kim olduğunu öğrenince şoke oldu
İzmir Bayraklı’da evinden 100 bin TL’lik pırlantası çalınan avukat Şenay Geçkil, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu. Avukat Geçkil, uğraşları sonucunda hırsızın alt komşusu olan S.Ç. olduğunu gün yüzüne çıkardı. Pırlantalarının bulunduğuna mutlu olmadığını söyleyen Geçkil, “Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğimiz insanlardı" dedi.
ŞÜPHE İLE BAŞLATTI
Avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirlerin üzerinde durmaya başladı. Geçkil, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S.Ç.'den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için bunu polisle paylaşmadı.
SERTİFİKADAN KUYUMCU BULUNDU
Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile de iletişime geçen avukat Şenay Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi. Kuyumcular Odası Başkanı ise Geçkil'in paylaştığı sertifika ve görüntüleri tüm üyelerine gönderdi. Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi.
GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. 100 bin lira değerindeki pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. (28) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Pırlantaları çalan komşusunu kuyumcuda teşhis ettiğini belirten Geçkil, "Olaydan 10 gün sonra bilmediğim bir numaradan beni arayan erkek şahıs, pırlantalarımın bir kuyumcuda olduğunu, kuyumcunun pırlantaları 7 bin lira karşılığında aldığını, bu parayı kuyumcuya ödemem halinde pırlantalarımı iade edeceklerini söyledi. Başta iyi niyetli gibi gelse de pırlantalarımın değerinin daha yüksek olması nedeniyle kötü niyetli bir şekilde arandığımı fark ettim. Bedeli ödeyeceğimi söyleyip kuyumcuya gittim. Önce pırlantalarımı gösterdiler. Ben de komşumun fotoğrafını gösterdim ve kamera kayıtlarıyla pırlantaları getirip satan kişinin komşum S.Ç. olduğunu teşhis ettim. Para çekme bahanesiyle 5 dakika müsaade isteyip 155'i aradım. Gelen polis memurları, pırlantalara el koyup tutanakla bana teslim etti. Teşhisin ardından şahıs hakkında yakalama ve adreslerinde arama kararı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, pırlantalarımı çaldığını itiraf etti" dedi.
TAŞINMALARI KOŞULUYLA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
S.Ç.'nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen avukat Geçkil, "Pırlantalarımın bulunmasına sevinemedim diyebilirim. Hırsızın komşum çıkması beni çok üzdü. Birlikte vakit geçirdiğim insanlardı. Çocuklarımız arkadaştı ve ailenin ufak bir bebeği vardı. Zararımı karşılayacaklarını söylediklerinde onlarla bir daha yüz yüze bakmamak için bulunduğum apartmandan taşınmaları koşuluyla şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Onlar taşınınca da şikayetimden vazgeçtim" diye konuştu.
KUYUMCUDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU
Kuyumcu hakkında şikayetçi olduğunu belirten Geçkil, "Suç eşyasının satın alınması bir suçtur. Herhangi bir malı satın alan, devreden kişi hapis cezasıyla yargılanır. Bu olayda satılan ürünler pırlantaydı. Pırlantalar sertifikayla alınıp satılır. Kuyumcunun da bu sertifikayı sorması lazımdı. Bunun yanı sıra bedelinin çok altında almışlar. Bu yüzden kuyumcular hakkında da şikayetçi oldum" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!
- Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!
- Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl?
- 29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28-29 Ekim üniversitelerde tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili...
- Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…
- 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
- Son dakika: Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları...
- Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...
- EDHO bugün (26 Ekim) var mı? ATV dizisi EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu?
- Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar...
- Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…
- Eşel mobil sistemi nedir, devam edecek mi? Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Motorin ve benzin zammı...