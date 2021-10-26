Kadın çalışanın başına silah dayadı: Şunu vurayım şehit olsun
Kahramanmaraş'ta müşteri hizmetleri uzmanı olduğu banka şubesinde, müdürü Turabi K., (49) Melis B.’nin (33), kafasına silah dayadı. Olayın ardından banka ile ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini sık sık arayarak tehdit ettiğini iddia edip, kayıtları mahkemeye sundu. Aynı zamanda mahkemede şahit olarak dinlenen başka bir banka personeli Turabi K.'nin kendisine de silah tuttuğunu dile getirdi.
Olay, 22 Temmuz 2021 tarihinde özel bir banka şubesinin kasa dairesinde yaşandı.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
'Silahla tehdit' suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Turabi K.'nin yargılanmasına dün Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına avukatlar katıldı. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmayan Melis B.'nin, yaşadığı şehirde mahkeme tarafından alınan ifadesi dosyaya konuldu.
"SENİ VURAYIM MI SENİ?"
Melis B., ifadesinde olay günü para koymak için kasa dairesine indiğini, ardından gelen eski şube müdürü Turabi K.'nin küfürler ederek aşağı indiğini söyledi. Melis B., 'Başka bir arkadaşımız için 'Vursam ne güzel olur' dedi, ben de 'Allah korusun' dedim. Bunun üzerine güvenlik görevlisinden silahı alarak başıma dayadı 'Vurayım mı seni, vurayım mı seni?' dedi. Ben kafamı çevirdim, daha sonra beni odasına çağırdı, 'Bu olay aramızda kalsın, biz kendi aramızda şakalaşırız, kimseye söylemek yok' dedi.
"MELİS'İ ÖLDÜRECEĞİM"
Yaşadıklarının ardından bankanın idari izin vermesi üzerine İstanbul'a gittiğini ifade eden Melis B., olaydan sonra bankadan ilişiği kesilen Turabi K.'nin kendisini telefonla sürekli arayarak tehdit ettiğini öne sürdü. Melis B., şöyle devam etti:
"Ben İstanbul'dayken sanık beni defalarca aradı, her açtığımda tehdit ediyordu. En son aradığında kardeşimle telefonla görüştü. Bu görüşmede 'Ölmeye öldürmeye geliyorum. Melis'i öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Tehditlerini ispatlamak için sesi kaydettik ve mahkeme dosyasına sunduk. Bu tarihten sonra tehdide dair şikayetçi olduk ve telefon aramaları kesildi. Öncesinde de sanıkla aramızda husumet vardı. Bana küfretmişti, kalem fırlatmıştı."
'VURAYIM ŞEHİT OLSUN'
Aynı bankada müşteri hizmetlerinde çalışan Can B. de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu öne sürerek, "Ben olayı bizzat görmedim ancak olaydan hemen önce aşağıya inerken sanık güvenlik görevlisine 'Ver şu silahı' dedi. Güvenlik görevlisi vermedi ancak sanık zorlama ile onun elinden aldı ve bana doğrultarak 'Merkez şubede korona vardı. Bir tane de şunu vurayım şehit olsun' dedi. Bu sırada ben refleks olarak başımı yana eğdiğimi hatırlıyorum. Sonra silahı güvenlik görevlisine geri verdi ve aşağıya doğru gittiler" dedi.
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