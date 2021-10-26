Kadın çalışanın başına silah dayadı: Şunu vurayım şehit olsun

'VURAYIM ŞEHİT OLSUN'

Aynı bankada müşteri hizmetlerinde çalışan Can B. de tanık sıfatıyla verdiği ifadede, olayı görmediğini ancak Turabi K.'nin kendisine de silah doğrulttuğunu öne sürerek, "Ben olayı bizzat görmedim ancak olaydan hemen önce aşağıya inerken sanık güvenlik görevlisine 'Ver şu silahı' dedi. Güvenlik görevlisi vermedi ancak sanık zorlama ile onun elinden aldı ve bana doğrultarak 'Merkez şubede korona vardı. Bir tane de şunu vurayım şehit olsun' dedi. Bu sırada ben refleks olarak başımı yana eğdiğimi hatırlıyorum. Sonra silahı güvenlik görevlisine geri verdi ve aşağıya doğru gittiler" dedi.