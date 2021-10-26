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Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl?

Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi olan Rabbi Yessir okunuşu nasıl? Bir çeşit dua olan ve Allah’tan yardım istemek için okunan Rabbi Yessir duası okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde kolaylık sağlayacaktır. Kur'an -ı Kerim'de geçen ayetlerden birisi olarak bilinir fakat Rabbi Yessir bir ayet değil bir duadır.

Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl? Rabbi Yessir duası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Rabbi Yessir ne demek sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yeni bir işe başladığınızda, yeni bir okula başladığınızda veya önemli bir sınava gireceğiniz zaman bu Rabbi Yessir duası size yardımcı olacak ve ferah hissettirecektir. İşte; Rabbi Yessir anlamı ve okunuşu!

RABBİ YESSİR NE DEMEK?

Rabbi Yessir bir çeşit duadır. İşlerin kolaylaşması ve yoluna girmesi için okunmakta olan bu dua, dara girildiğinde Allah'tan yardım istemek amacıyla okunur.

RABBİ YESSİR ANLAMI

"Rabbi yessir" ; Rabbim kolaylaştır

"Vela tuassir" ; Zorlaştırma

"Rabbi temmim bil hayr" ; Rabbim hayırla sonuçlandır.

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

RABBİ YESSİR TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri

RABBİ YESSİR DUASININ FAZİLETLERİ

Rabbi Yessir Duası, okuduğunuzda üzerinizdeki yükü kaldıracak ve size hayattaki işlerinizde, tercihlerinizde kolaylık sağlayacaktır. Allah insana kaldıramayacağından fazla yük yüklemez fakat bazen insan potansiyelinin farkına varamayacak kadar umutsuzluğa sürüklenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda özgüvensizliğe bağlı başaramama korkusu yaşadığınız zamanlar bu duayı okuyup rahatlayabilirisiniz.

Yeni bir işe başladığınızda, yeni bir okula başladığınızda veya önemli bir sınava gireceğiniz zaman bu Rabbi Yessir duası size yardımcı olacak ve ferah hissettirecektir. Allah'tan kolaylık dileyerek bir şey istediğimizde istediğimiz şey hayırlı ise bize muvaffakiyet verip dünya hayatını kolaylaştırdığı gibi ahiret hayatını da kolaylaştırır. Rabbi yessir duası her işe başlamadan önce besmeleden sonra mutlaka okunması gereken bir duadır. Allah Rabbi yessir duası ile işleri kolaylaştırırken kendisine kulluk edecek olan kullarına kapıları sonuna kadar açar.

Kur'an -ı Kerim'de geçen ayetlerden birisi olarak bilinir fakat Rabbi Yessir bir ayet değil bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri yoluna sokmak, kolaylaştırmak için okunan ve hakikaten de dilde alışkanlık yaparak kolayca ezberlenen bir duadır.

Bu dua okunduğu zaman inşana bir ferahlık ve rahatlık getirmektedir. Allah bütün mümin kulları için kolaylık diler, zorlaştırmak bu dinde yer almamaktadır. Rabbi Yessir duası da Allah'tan yardım dilemek için edilen bir duadır. İnsanlar altından kalkamadığı işlerde ve gücünün yetmediğini düşündüğü zamanlarda Allah'tan kolaylık dilemek için Rabbi Yessir duasını okumalılardır.

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