Salgın propolise talebi arttırdı! Litresi 2 bin TL

"BİR GRAM PROPOLİSİ YÜZ BAL ARISI BİREYİ ANCAK GETİRİYOR"

Alpay, propolisi ham haliyle kullanılmasının tavsiye edilmediğini belirterek, "Çünkü propoliste değişik maddeler de bal arıları tarafından taşınabiliyor. Tablet veya sıvı halde işlenerek üretilen propolislerin tüketilmesini öneriyoruz. Propolisin doğal antibiyotik özelliği vücuttaki zararlı mikroorganizmaları öldürebilir. Ancak yararlı mikroorganizmalara dokunmuyor ve böylece de bağışıklık sistemi güçlü kalabiliyor. Bir işçi arı bir seferinde ancak on miligram propolis getirebiliyor. Yani bir gram propolisi yüz bal arısı bireyi ancak getiriyor. O kadar çok da kolay bir iş değil arı açısından" diye konuştu.