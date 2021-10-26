Ordu’da mangandalar iş başında! İş makineleriyle yolu kapatıp drift yaptılar
YAŞAM DHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda sahil yolunu dört iş makinesi ile ulaşıma kapatan operatörler ile drift yapan şoföre toplam 14 bin 754 lira ceza verildi.
YOLU KAPATIP DRİFT YAPTILAR
Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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