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Ordu’da mangandalar iş başında! İş makineleriyle yolu kapatıp drift yaptılar

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Ordu’da mangandalar iş başında! İş makineleriyle yolu kapatıp drift yaptılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda sahil yolunu dört iş makinesi ile ulaşıma kapatan operatörler ile drift yapan şoföre toplam 14 bin 754 lira ceza verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan dört operatör, iş makinesi ile karayolunu ulaşıma kapattı.

YOLU KAPATIP DRİFT YAPTILAR

Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

14 BİN 744 TL CEZA!

Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.

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