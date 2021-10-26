26 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çevredeki insanlara aldırış etmediler! Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık

Çevredeki insanlara aldırış etmediler! Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
ABONE OL
Çevredeki insanlara aldırış etmediler! Edirnekapı Şehitliği’nde büyük saygısızlık

Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kayıt ederek CHP'li İBB'ye bağlı Beyaz Masa'ya şikayetlerde bulundu ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.

Edirnekapı Şehitliği’nde büyük saygısızlık! EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA