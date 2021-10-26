Çevredeki insanlara aldırış etmediler! Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık
Edirnekapı Şehitliğinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Uygunsuz hareketlerden rahatsız olan vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kayıt ederek CHP'li İBB'ye bağlı Beyaz Masa'ya şikayetlerde bulundu ancak herhangi bir yanıt alamadılar.
Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde ve çevresinde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepkilere yol açtı. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar adeta adım başı denk geldikleri bu görüntülerden rahatsızlıklarını dile getirirken, yetkililerin bu durumun düzeltilmesi adına bir çaba göstermediklerini de vurguladı.
Gündüz saatlerinde çevrede insanlar olmasına karşın uygunsuz hareketlerine devam eden çiftlerin rahatlıkları da cep telefonu kameralarına yansıdı.
Geçmişi İstanbul'un fethine kadar uzanan bu tarihi ve kutsal mekanda karşılaşılan görüntülerden rahatsız olan vatandaşlar ise durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Durumla alakalı olarak İBB Beyaz Masa ile iletişime geçemeye çalıştıklarını fakat yanıt bulamadıklarını belirten vatandaşlar duruma oldukça tepkili.
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