Navigasyonu dinledi! Başına gelmeyen kalmadı: O anlar kamerada

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T'yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.