Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu öldü mü? Mezarı açılacak mı?
3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 17 yaşındaki sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada canice öldürülmüş, cansız bedeni bavul içinde bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı. “Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın mı?” İşte yanıtlar….
Kadın cinayetleri dendiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu 197 gün kaçmış, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla beraber adalete teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 sene hapsine karar verilen Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda cansız bedeni bulunmuştu. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu'nın öldü süsü verilerek yurt dışına kaçırıldığı söyletinlerinin gölgesinde yedi sene geçmişken, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir'den çarpıcı açıklamalar geldi. Konuyu köşesine taşıyan Günaydın yazarı Mevlüt Tezel sordu "Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın mı?" İşte cevaplar…
Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, bi YouTube kanalına konuk oldu.
3 MİLYON TEKLİF EDİLDİ
Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon Euro teklif edildiğini ve dava sürecinde tehdit edildiğini açıklayan Epözdemir, Karabulut Ailesi'nin, intiharından yıllar sonra Garipoğlu'nun mezarını açtırmak istediğini de söyledi.
6 POLİSE DAVA AÇILDI
Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.
Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.
HUKUKÇULAR BUNA NE DİYOR?
Epözdemir'e 3 milyon teklif edenler, böylesine önemli bir davayı daha güçlü bir avukatın alacağını düşünmez mi?
Cem'in mezarının açılması mümkün mü? Hukukçular buna ne diyor?
Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.
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