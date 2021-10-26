Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu öldü mü? Mezarı açılacak mı?

6 POLİSE DAVA AÇILDI

Garipoğlu Ailesi'nin, çok zengin olduğu, delilleri karattıkları, oğullarını kurtarmak için çok uğraştıkları ve olay günü Cem'in evinde 700 bin dolar bulup tutanağa geçirmedikleri iddiasıyla altı polise dava açıldığını biliyoruz.

Ama ülkede bu kadar gündem olmuşken Cem'in cezaevinde intihar süsüyle kaçırıldığını söylemek bana inandırıcı gelmiyor. Tıpkı Epözdemir'e 3 milyon Euro teklif edilmesi gibi.